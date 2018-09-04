Hedef 20 milyon turist

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, turizm sezonunu değerlendirdi. Sene başında 2018 için 14 milyon yabancı turist hedefi konulduğunu anımsatan Türel, "Turizm sezonunda Antalya
bu yıl tüm yılların rekorunu kıracak, bugünkü rakamlar bunu teyit ediyor, böyle giderse bu yıl içinde 14 milyon turisti ağırlamış olacağız" dedi. Türel, gelen turistlerin ülke dağılımına bakıldığında Alman ve Ruslarda artış gözlendiğini kaydetti. GÜNLÜK 200 BİN YOLCU
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de yaklaşık 500 bin yerli turistin Antalya'da misafir olduğunu ifade eden Türel, "Turizmde adeta altın çağı yaşıyoruz, bir günde Antalya'da 2.5 milyon turisti ağırlayabiliyoruz. Antalya Havalimanı
'na baktığımızda bir günde 200 bine yakın yolcu havayolunu kullanıyor" ifadelerini kullandı. Türel, 2001 yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğu dönemde Antalya'ya birkaç yıl içinde 7-8 milyon turistin geleceği yönünde açıklama yaptığını ve bu açıklamasının hayal olarak değerlendirildiğini hatırlattı. O yıllarda bu açıklamaya gülerler olduğunu hatırlatan Başkan Menderes Türel, "O gün gülenler daha sonra haklı olduğumu söylediler. Bugün de bazıları inanmayacak ama birkaç yıl sonra Antalya 20 milyon turisti ağırlayacak. Antalya'nın turizmde fiyat-kalite uyum dengesi rekabet edilemez" diye konuştu.