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İbradı’da üzüm tadında konser

Giriş Tarihi: 4.9.2018
İbradı’da üzüm tadında konser
Antalya'nın İbradı ilçesinde bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen Altınbeşik Kültür Alternatif Turizm ve Üzüm Festivali'nde sahneye çıktı. Aleyna Tilki'yi dinlemek üzere Konya, Seydişehir, Beyşehir, Alanya, ve Manavgat'tan yüzlerce kişi ilçeye akın etti. Aleyna Tilki pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği parçaları da seslendirdi.

ÜZÜM GÜZELİ SEÇİLDİ
Festivalin gündüz programında ise bölgede yetişen en iyi üzüm seçildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu İsmail Tutum birinci, Muharrem Akbaş ikinci, Abdullah Güzel üçüncü oldu. Festivalde ayrıca Üzüm Güzeli Yarışması da yapıldı. İbradı Folklor Ekibi'nin 'Geçmişten bugüne İbradı Halk Oyunları' gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte pekmez kaynatma seremonisi canlandırıldı.
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