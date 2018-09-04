İbradı’da üzüm tadında konser

Antalya
'nın İbradı ilçesinde bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen Altınbeşik Kültür Alternatif Turizm ve Üzüm Festivali'nde Aleyna Tilki
sahneye çıktı. Aleyna Tilki'yi dinlemek üzere Konya, Seydişehir, Beyşehir, Alanya, Antalya
ve Manavgat'tan yüzlerce kişi ilçeye akın etti. Aleyna Tilki pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği parçaları da seslendirdi. ÜZÜM GÜZELİ SEÇİLDİ
Festivalin gündüz programında ise bölgede yetişen en iyi üzüm seçildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu İsmail Tutum birinci, Muharrem Akbaş ikinci, Abdullah Güzel üçüncü oldu. Festivalde ayrıca Üzüm Güzeli Yarışması da yapıldı. İbradı Folklor Ekibi'nin 'Geçmişten bugüne İbradı Halk Oyunları' gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte pekmez kaynatma seremonisi canlandırıldı.