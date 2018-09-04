Kazadan ihmal çıktı

Antalya
'nın Alanya ilçesinde önceki gün Iraklı turistlerin bulunduğu safari cipin kontrolden çıkıp takla atması sonucu Iraklı bir çocuğun hayatının kaybedip 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından ihmal ve denetimsizlik ortaya çıktı. IRAKLILAR TURA ÇIKTI
Alanya'da Dim Çayı
'na safariye giden Muzaffer Becerik
yönetimindeki 07 HCH 82 plakalı safari cipi Üzümlü Mahallesi Altı mevkiinde takla attı. Kazada, şoför Muzaffer Becerik (57) ile araçta yolcu olarak bulunan Irak uyruklu Haoraz Fouad Hamasadeq (22), Iman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29) , Ali Omar Ali Hussein Alsaadı ( 34) ve Ali Omar Ali Alsaadı (9) yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 9 yaşındaki Ali Omar Ali Alsaadı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. FİRMA KAÇAK
Olaydan sonra cip sürücüsü Muzaffer Becerik, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma gerçek ortaya çıktı. 13 safari cip firmasının bulunduğu ilçede hiçbir acenteye bağlı olmayan Muzaffer Becerik'in in kaçak tur organize ettiği iddia edildi. Geçmiş yıllarda da bir çok defa şikayet konusu olduğu iddia edilen Becerik'in Alanya'daki cip safarilerin denetimsizliğini gözler önüne sermesi sonrası sektörden de isyan sesleri yükseldi. BAŞKAN UYARI YAPMIŞ
OLAYDAN 3 gün önce Alanya Minişçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Doğan Bacak'ın uyarı yaptığı ortaya çıktı. Alanya'da cip safari sorunu olduğunu belirten Bacak şu uyarılarda bulunmuş: "Cip safari araçlarını kimin kullandığı belli değil. Kahvelerden tutulup 50-60 liraya alınan şoförler var. Süresi belli değil, aracı belli değil. İçerisindeki turistler Allah'a emanet. Hepsi bir ölüm makinesi gibi. Bunların önlemlerinin alınması gerekir. Cip safaride yeni araçların gelmesi gerekir. Yapılmazsa sonra Doğan Bacak demedi demesinler. O arabaların kimin sürdüğü belli değil. Dağlarda taşlarda o turistlere yazık olacak. Bunları benim ulaşımın başında bir oda başkanı olarak konuşmam gerekiyor. Benim odam diğer odalar gibi akşam 5'te kapmıyor. 24 saat faaliyet gösteren bir oda. Bunlara dikkat etmem gerekiyor." TÜRSAB DENETLEYECEK
TÜRKIYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz, Alanya'da çok sayıda kaçak tur organize edildiğini açıkladı. Denetim yetkisini aldıklarını ve bundan sonra kesinlikle bu tür olaylara izin vermeyeceklerini belirten Yılmaz, "Cip safari yönetmeliği de bir an önce oluşturulur ise sorun çözülecek. Muzaffer Becerik'in Iraklı müşterileri hangi otelden aldığını da biliyoruz. Kaçak turlara yolcu veren işletmelere de ceza uygulayacağız" dedi.