Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kepez’de kültür rüzgarı

Kepez’de kültür rüzgarı

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Kepez’de kültür rüzgarı
Antalya 'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Folklor Festivali'nde kültür rüzgarı esti. 4 gün süren festival boyunca her gün farklı mahallerde folklor ekipleri tarafından çok sayıda gösteriler gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi, belirli noktalarda düzenlenen festival programı ile yetinmeyerek, folklor gösterilerini mahallelere taşıdı. Festival boyunca Kepez'in birçok mahallesi renkli gösterilere sahne oldu.

17 ÜLKEDEN KATILIM
Festival boyunca , Baraj, Erenköy, Gazi, Altınova, Gülveren, Varsak Şelale ve Ahatlı Mahallesi sakinleri festival sayesinde Romanya'dan Porketiz'e, Kırgızistan'tan Sırbistan'a 17 ülkenin kültür renkleriyle tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanından febtivale katılan ekipler de mahallelerde birbirinden güzel gösteriler sergilediler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kepez’de kültür rüzgarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN