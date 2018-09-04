Kepez’de kültür rüzgarı

Antalya Kepez Belediyesi
'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Folklor Festivali'nde kültür rüzgarı esti. 4 gün süren festival boyunca her gün farklı mahallerde folklor ekipleri tarafından çok sayıda gösteriler gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi, belirli noktalarda düzenlenen festival programı ile yetinmeyerek, folklor gösterilerini mahallelere taşıdı. Festival boyunca Kepez'in birçok mahallesi renkli gösterilere sahne oldu. 17 ÜLKEDEN KATILIM
Festival boyunca Mehmet Akif Ersoy
, Baraj, Erenköy, Gazi, Altınova, Gülveren, Varsak Şelale ve Ahatlı Mahallesi sakinleri festival sayesinde Romanya'dan Porketiz'e, Kırgızistan'tan Sırbistan'a 17 ülkenin kültür renkleriyle tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanından febtivale katılan ekipler de mahallelerde birbirinden güzel gösteriler sergilediler.