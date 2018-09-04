Kötü oynadık kazandık

Antalya
spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kötü oynadıkları bir maçta kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Korkmaz, "Son dakikalara mağlup girerken, 10 kişi kalmışken kazanmak, sonuna kadar devam etmek çok önemliydi. 2 golle 3 puan almamız bizi sevindirdi" dedi. NEFES ALDIRDI
Kazanmanın önemine dikkat çeken Korkmaz, "Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Sahada futbol savaşı vardı. İyi oynamadığımız halde üç puan alıyorsak, bu bizim açımızdan olumlu. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Bu galibiyetle biraz daha nefes aldık" diye konuştu. Kırmızı beyazlıların Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, taraftara verdikleri destekden dolayı da teşekkür ettiğini kaydetti.