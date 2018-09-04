Köylerde tıraş kuyruğu

Antalya
Büyükşehir Belediyesinin mobil hizmet tırı, sağlık ve sosyal hizmetleri Torosların eteğinde merkeze uzak dağ köyleri ve yaylalarda vatandaşın ayağına götürüyor. Antalya
'yı karış karış gezen 40 kişilik ekip Ramazan ayından bu yana 18 bin 144 vatandaşa ulaştı. Mobil kuaför hizmeti ise en çok çocukları ve genç kızları sevindiriyor. Kuaförler tarafından saçları kesilip, örülen kadınlar ayaklarına gelen hizmetin önünde kuyruk oluşturuyor. BAŞKAN DENETLEDİ
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın ortak projesiyle ilçelere yönelik başlatılan sağlık taramaları ve mobil kuaför hizmeti en ücra mahallelerde vatandaşların yüzünü güldürüyor. Doktorlar sağlık taraması yaparken, sosyologlar ise ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ediyor. Ekipte en çok ilgi gören hizmet ise mobil kuaför oluyor. Çalışma kapsamında bugüne kadar Batı ve Doğu'daki ilçelerde 178 mahalleye ulaşan çalışma ile hizmet vatandaşın ayağına götürüldü. Hizmetleri yerinde gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
mobil tırı yerinde ziyaret ederek bilgiler aldı, tansiyonunu ölçütüdü.