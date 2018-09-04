MAKÜ’de aile ortamı

Burdur Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi (MAKÜ
) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz
, bu yıl üniversiteye yeni kayıt yaptırmak için gelen öğrencileri ve ailelerini otogarda karşıladı. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç ile birlikte sabah saat 06.00'dan itibaren şehre gelmeye başlayan öğrencilerini ve ailelerini otogarda karşılayıp çay ikram etti. Öğrenciler ve aileleri karşılamanın ardından üniversiteye ait araçlarla kampüse götürüldü. ÖĞRENCİYLE BÜTÜNLEŞME
MAKÜ'nün Türkiye genelindeki üniversiteler arasında öğrenci memnuniyeti olarak sayılı üniversiteler arasında yer aldığını anlatan Prof. Korkmaz, "Üniversitenin öğrencisiyle bütünleşmesi, öğrenciye ve eğitime bakışını ortaya koymak bakımından önemli. Üniversitemiz, çağdaşları arasında en hızlı büyüyen ve kampüs üniversitesi olma noktasına geldi. Öğrencisine odaklanmış, şehirle bütünleşmiş bir üniversite" diye konuştu.