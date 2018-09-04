Sevinmek hakları

SPOR Toto Süper Lig
'de Antalya
spor, sahasında Çaykur Rizespor
'u uzatma dakikalarında attığı 2 golle mağlup etmesi bayram havası estirdi. Lige Kayserispor yenilgisiyle başlayan ardından geriye düştüğü maçta Atiker Konyaspor
ile sahasında 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenen kırmızı beyazlılar, yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor maçında da sürdürdü. Ligde son 3 maçını kaybetmeyen Antalyaspor
, Çaykur Rizespor galibiyeti ile puanını 7'ye yükseltti. Kulüpteki ekonomik sıkıntılar sonrası başkan değişikliği yaşanan Antalya
spor'da Çaykur Rizespor galibiyetiyle teknik direktör Bülent Korkmaz ve oyuncuları, moral yükseltti. İLK MAÇINDA ATTI
Antalyaspor'da yeni transfer Mevlüt Erdinç, Forma giydiği ilk maçta gol attı. Maçtan sonra konuşan Antalyaspor'un ilk golünü atan Mevlüt Erdinç ise takım arkadaşlarını tebrik ederek, taraftarıyla stadın muhteşem atmosfere sahip olduğunu vurguladı. Kırmızı beyazlılarda Diego performansıyla beğeni topladı. Mevlüt'ün golünde gol pasını veren Diego, maçın son dakikalarında da takımına penaltı kazandırarak, galibiyette önemli rol oynadı. Diego, bu sezon forma giydiği maçta 4 gole direk katkı sağlayarak, 2 gol attı 2 de asist yaptı. 3 GÜN İZİN
Miliı maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz futbolcularına 3 gün izin verdi. Maçta kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bırakan Doukara'nın maçtan sonra oldukça üzgün olduğu dikkat çekti. BAŞKAN SOYUNMA ODASINDA COŞTU
ÇAYKUR Rizespor karşılaşmasında 1-0 yenik durumda olmasına rağmen kazanmak için mücadelesini sürdüren kırmızı beyazlılar uzatma dakikalarında atılan 2 gol sonrası büyük sevinç yaşandı. Futbolcular sahada kendilerini 90 dakika destekleyen taraftarla üçlü çekti. Antalyaspor'un galibiyet sevinci soyunma odasında da devam etti. Tekrar göreve geldikten sonra ilk maçta galibiyet sevinci yaşayan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk
, soyunma odasında teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Soyunma odasındaki galibiyet kutlamasında Başkan Ali Şafak Öztürk, futbolcuların coşkusuna ortak oldu.