Sudanlı dehşet saçtı

Antalya
'NIN Kemer ilçesinde Sudanlı bir genç taş atarak 3'ü ağır 4 kişiyi yaraladı. İddiaya göre, Akdeniz Üniversitesinde öğrenci olan ve Kemer'deki bir otelde izinsiz olarak çalıştığı belirlenen Sudan uyruklu Dominic N. (23), öğleden sonra saat 15.00 sıralarında aşırı alkollü bir şekilde sokağa çıktı. KAFADA ÇATLAK VAR
İlk önce parkta saldırgan davranışlar sergileyen Dominic N., 15 yaşındaki I.Ç.'yi başından yaraladı. I.Ç.'nin kafatasında çatlak oluştu. Taşkınlığa devam eden Sudanlı genç, daha sonra J.P.S. (6) ve ismi alınamayan bir kız çocuğuna daha saldırdığı sırada engel olmaya çalışan İrfan Bozdoğan (35) isimli otel işletmecisini de ağır yaraladı. Kafatasında çatlak oluşan, elmacık kemikleri ve çene kemiği kırılan Demirkol ve I.Ç. hastaneye kaldırıldı. Sudan uyruklu genç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırganın serbest kalması, yaralı ve yakınlarının tepkisine neden oldu.