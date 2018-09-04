Yelken yarışları yapıldı

Antalya
Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü (AYDİK) tarafından düzenlenen Antalya
2018 Zafer Kupası
yarışları, Konyaaltı sahilinde düzenlendi. Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü'nün 2005 yılından bu yana, Zafer Kupası'nı düzenlendiğini ifade eden Başkan Mehmet Adsız, bu yıl 15 yelken sporcusunun katıldığı optimist ve lazer sınıfı yelken yarışlarında 16 yelken sporcusunun dereceye girdiğini söyledi. ÖDÜLLER VERİLDİ
AYDİK'te hafta sonu düzenlenen törenle dereceye giren sporcularına madalyaları verildi. Törene sporcuların yanı sıra aileleri de katıldı.