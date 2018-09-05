Akdeniz Üniversitesi kontenjanları doldu

Antalya
lya'nın Akdeniz Üniversitesi
kentin iklim koşulları, yaşam standartları ve üniversitenin eğitim kalitesi nedeniyle öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Altuğ Erkan, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, 15 bin 300 kontenjan açıldığını ve yüzde 100 doluluk oranı sağlandığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, yeni eğitim- öğretim döneminde Akdeniz Üniversitesi'ni kazanan öğrencileri tebrik etti. AÜ'nün Türkiye
'nin en iyi üniversitelerinden biri olduğunu kaydeden Ünal, "Bir ömür Akdenizli olmanın gururunu yaşayacağınız bu yolculuğa başlarken, akademik ve idari tüm ekibimizle daima yanınızda olacağız" dedi.