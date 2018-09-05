Başkan Tütüncü akşam çayına gitti

Antalya lya'nın Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kendisini sosyal medya hesaplarından çaya davet eden hemşehrilerinin evine konuk oldu. Tütüncü, ziyaret turlarına Ulus Mahallesi'nde ikamet eden Merve ve Arkin Şahin çiftinin evlerinden başladı. Birlikte çay içip sohbet ettiği Şahin çiftinin, aralık ayında nikahını kıydığını ziyarette öğrenen Başkan Tütüncü, tekrar onlarla olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

GÜZEL HATIRA

Tanışıklık ve hemşehrilik hukukunu güçlendirirken yeni gönüller de kazanmaya çalıştığını belirten Tütüncü, "İyi günlerinde kötü günlerinde hep onlarla beraber oluyoruz. Bir hayli davet var. Birkaç hafta daha birer, ikişer evleri ziyaret edeceğiz. Her şey geliyor geçiyor, önemli olan güzel hatıra bırakabilmek" ifadelerini kullandı.