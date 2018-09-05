Berberliği bıraktı kabak ustası oldu

Antalya
lya'nın Alanya ilçesinde asırlardır su kabı, bardak, kaşık, çatal, kepçe, tuzluk, yemek kasesi, yağdanlık, vazo, saksı olarak kullanılan su kabağı, artık süs amaçlı üretiliyor. Hediyelik eşya satan esnafın vazgeçilmezleri arasına giren ürünler, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Bu ilgi de su kabağı ustaların sayısını artırıyor. Bu ustalardan biri de berberliği bırakıp bu işte uzmanlaşan 40 yaşındaki Nazmi Aydemir
oldu. Akrabaları ve arkadaşından su kabağı süsleme sanatını öğrenen Aydemir, Alanya Kalesi'nde atalarından kalan evde yaptığı ürünleri satarak geçimini sağlamaya başladı. Aydemir, "Bir su kabağının hediyelik bir eşyaya dönmesi verilen emeğe göre bir haftaya kadar uzuyor" diye konuştu.