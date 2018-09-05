Deniz altından mesaj verdi

Karaloğlu, aynı zamanda dalgıçlığıyla da tanınıyor. Yaklaşık 8 yıldır dalış yapan Karaloğlu, Akdeniz'de çapa atan tekne sahiplerinin zarar verdiği deniz çayırlarının korunması için Alanya'da dalış gerçekleştirdi. Vali Karaloğlu, nesli tehlike altındaki türler arasında gösterilen deniz çayırlarına dikkati çekti. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Alanya'da dalış yapan Karaloğlu'nu deniz çayırlarıyla birlikte görüntüledi. Doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan Karaloğlu, Alanya'daki dalış fotoğrafıyla deniz çayırlarının korunmasına yönelik mesaj verdi.

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Vali Karaloğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 20'sini deniz çayırlarının fotosentezi sağlıyor. Denizlerimizi korumak ortak sorumluluğumuzdur. 1 metrekarelik alanı günde 20 litre oksijen üretiyor" notu ile dalış anından fotoğrafları paylaştı.