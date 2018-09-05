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Deniz altından mesaj verdi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ’de çapa atan teknelerin zarar verdiği deniz çayırlarının korunması için ’da dalış yaptı.

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Deniz altından mesaj verdi

Karaloğlu, aynı zamanda dalgıçlığıyla da tanınıyor. Yaklaşık 8 yıldır dalış yapan Karaloğlu, 'de çapa atan tekne sahiplerinin zarar verdiği deniz çayırlarının korunması için 'da dalış gerçekleştirdi. , nesli tehlike altındaki türler arasında gösterilen deniz çayırlarına dikkati çekti. Su altı görüntü yönetmeni , Alanya'da dalış yapan Karaloğlu'nu deniz çayırlarıyla birlikte görüntüledi. Doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan Karaloğlu, Alanya'daki dalış fotoğrafıyla deniz çayırlarının korunmasına yönelik mesaj verdi.

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Vali Karaloğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 20'sini deniz çayırlarının fotosentezi sağlıyor. Denizlerimizi korumak ortak sorumluluğumuzdur. 1 metrekarelik alanı günde 20 litre oksijen üretiyor" notu ile dalış anından fotoğrafları paylaştı.

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Deniz altından mesaj verdi
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