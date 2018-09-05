İşçi alımına rekor başvuru

ISPARTA Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 57 daimi işçinin alınacağı kadro ilanına 2 bin 977 kişi müracaat etti. Mülakat sınavına katılacak adaylar, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Isparta'da görev yapacak 7 kişilik eski hükümlü kadrosuna 24, 10 kişilik engelli kadrosuna 181, 40 kişilik temizlikçi kadrosuna ise 2 bin 772 aday müracaat etti. KYK İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt, Türkiye genelinde 3 bin kişinin işe alınacağını belirterek, "Güvenlik personeli, bakım-onarım personeli ve iklimlendirme personeli alımı için KPSS puanı üzerinden İŞKUR'a başvurular kabul edildi" dedi. Temizlik personeli alımı için kura çekimi yapıldığını söyleyen Kurt, adayların KYK tarafından mülakata çağrılacağını kaydetti.