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Kaçağa otel desteği

’nın Alanya ilçesi Dim Çayı’ndaki kaçak tur faciasında şok gelişme yaşandı. , turu belgesi olmayan Iraklı otel işletmecisi Salih’in sattığını belirledi

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Kaçağa otel desteği
Antalyalya'nın Alanya ilçesinde Iraklı 9 yaşındaki Ali Omar Ali Alsaadı'nın ölmesi ve Iraklı 5 turistinde yaralandığı kaçak tur faciasında şok gelişme yaşandı. , kaçak turu otel işletmecisinin sattığını ortaya çıkardı..

TÜRSAB TESPİT ETTİİ
Olayla ilgili inceleme başlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulunun incelemesinde, Iraklı turistlerin cip safari turunu Alanya'nın Damlataş Mahallesi'ndeki 'in sahibi Iraklı Muhanad Salih'ten satın aldıkları bilgisine ulaşıldı. TÜRSAB Alanya Yöresel Temsil Kurulu, işletmeci Salih'in yeki belgesi olmadan cip safari turunu sattığını belirledi.

SUÇ DUYURUSU
TÜRSAB Alanya Yöre Temsil Kurulu, gelişme üz erine tur düzenleme belgesi olmadan safiri turu düzenleyen Uzel Otel'in sahibi Salih hakkında Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediye Başkanlığı ve Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. TÜRSAB Alanya Yöre Temsil Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz, Turizm Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta ekipleri ile birlikte denetimleri sıklaştırma kararı aldıklarını söyledi.

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