Kaçağa otel desteği

Antalya lya'nın Alanya ilçesinde Iraklı 9 yaşındaki Ali Omar Ali Alsaadı'nın ölmesi ve Iraklı 5 turistinde yaralandığı kaçak tur faciasında şok gelişme yaşandı. TÜRSAB , kaçak turu otel işletmecisinin sattığını ortaya çıkardı..

TÜRSAB TESPİT ETTİİ

Olayla ilgili inceleme başlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulunun incelemesinde, Iraklı turistlerin cip safari turunu Alanya'nın Damlataş Mahallesi'ndeki Uzel Otel'in sahibi Iraklı Muhanad Salih'ten satın aldıkları bilgisine ulaşıldı. TÜRSAB Alanya Yöresel Temsil Kurulu, işletmeci Salih'in yeki belgesi olmadan cip safari turunu sattığını belirledi.

SUÇ DUYURUSU

TÜRSAB Alanya Yöre Temsil Kurulu, gelişme üz erine tur düzenleme belgesi olmadan safiri turu düzenleyen Uzel Otel'in sahibi Salih hakkında Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediye Başkanlığı ve Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. TÜRSAB Alanya Yöre Temsil Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz, Turizm Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta ekipleri ile birlikte denetimleri sıklaştırma kararı aldıklarını söyledi.