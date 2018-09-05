Kayıp Oğuzhan bir aydır aranıyor

Antalya
LYA'DA Kurban Bayramı öncesi Şelale Mahallesi'nde babası ve üvey annesinin yaşadığı evden annesine gitmek üzere ayrılan 15 yaşındaki Oğuzhan Erdem'den günlerdir haber alınamıyor. Oğlunun annesine gitmediğini öğrenen baba Murat Erdem, velayetinin annede olduğu için kayıp başvurusunda da bulunamazken oğlunun hayatından endişe ettiğini dile getirdi. Baba Erdem, arkadaşlarından gelen ihbarlar doğrultusunda gidebileceği her yere bakmasına rağmen oğlunu bulamadığını belirterek, "Oğlumun üzerinde hiç para bulunmuyor. Annesinin evine gitmemiş ve günlerce inşaatlarda yaşamış. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz" dedi.