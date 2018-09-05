Kaymakamlık yeni binasına taşındı

Antalya
LYA Sakarya
Bulvarı'ndaki yeni hükümet konağında hizmet vermeye başlayan Kepez Kaymakamlığı'na günde 5 bin kişi giriş yapıyor. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü de konağın yan tarafına taşındı. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, yeni hizmet binasında 55 araçlık kapalı, 140 araçlık da açık otopark bulunduğunu söyledi. Tüm birimlerin yanı sıra kaymakamlık harici SGK
, PTT ve belediye gelir şefliğinin de binada yer aldığını anlatan Özgödek, "Vatandaşlarımızın buraya rahat ulaşması için Çallı ve Pil Fabrikası önünden hükümet konağına ring seferler düzenlenecek" diye konuştu.