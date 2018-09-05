Keşfedilmeyi bekleyen park

Gül ve lavanta turizminin canlanmasıyla yılda yüz binlerce ziyaretçi çeken Isparta'da, doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı yenilenen yüzüyle özellikle hafta sonunda yerli turistlerin vazgeçilmez adresi haline geldi. 'Torosların nazar boncuğu' olarak nitelendirilen ve Isparta kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, bünyesindeki krater gölü ve doğal bitki örtüsüyle doğa turizmiyle ön plana çıkmaya hazırlanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından bir süre önce hayata geçirilen proje kapsamında özel bir turizm firmasına ihale edilerek güzelleştirilmeye devam ediyor. Büyük Kır Lokantası, büfe, tuvalet ve mangal alanlarıyla uzun sahili bulunan krater gölünde balık tutma alanları yer alıyor. Krater gölü ve doğal güzellikleriyle farklı kuş türlerini gözlemlemeye imkan tanıyan tabiat parkı doğa fotoğrafı tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU