Korkulan olmadı

NAR AĞAÇLARI YANDI
Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmesi ve rüzgarın ters yönde esmesi yangının akaryakıt istasyonuna ulaşmasını engelledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, akaryakıt istasyonundakiler başta olmak üzere çevredeki ev ve iş yerlerindeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Geniş bir alanda etkili olan yangın, çoğunluğu Nar ağacı olmak üzere akaryakıt istasyonu bahçesinde bulunan ağaçların ve kamışların yanmasına neden oldu.