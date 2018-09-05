Manavgat’a 247 dijital göz

Antalya lya'nın Manavgat ilçesi merkezinde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu ( MOBESE ) çalışmaları tamamlandı. 56 noktada kurulan 247 kamera ile tüm ilçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki merkezden kontrol altına alındı.

TAKİP ALTINDA

5 ayrı noktada ise 27 adet Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ağına bağlı kamera kuruldu. Tüm kameraların faaliyete geçtiği duyuruldu. Suça karışan, çalıntı, yakalaması olan, trafikten men edilen araçlar PTS sayesinde kısa sürede bulunuyor. Kamera merkezindeki görevliler, kameraları sürekli takip ederek bir suç unsuru belirlemesi durumunda asayiş ve trafik ekiplerini haberdar ederek kısa sürede yakalanmasını sağlıyor. MOBESE'nin faaliyete geçirilmesiyle emniyetin suç ve suçlulara ulaşması kolaylaşırken, başta kırmızı ışık ihlali yapanlar olmak üzere trafikte kural ihlali yapanlar belirleniyor.