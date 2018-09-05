Memleketinde kazandı

53 BAŞPEHLİVAN KATILDI

Geleneksel Korkuteli Yağlı Güreşleri'ne 53'ü başpehlivan olmak üzere toplamda 790 pehlivan kispet giydi. Sabahın erken saatlerinde pehlivanlar kol bağlarken tribünler de tıklım tıklım seyirci ile doldu. Güreşler saat 10.00'da başladı ve 21.30'a kadar sürdü. Başpehlivanlık mücadelesi yatsı ezanından sonra tamamlansa da seyirci yerinden ayrılmadan güreşleri izledi. Serin bir Korkuteli akşamında ışıklandırmalar altında güreş tutan Orhan Okulu ile Ali Gürbüz altın kemeri kuşanmak için tüm güçlerini harcadı.

KIRAN KIRANA GÜREŞ YAPILDI

ALI Gürbüz sırası ile Hüseyin Şahinal, Kürşat Korkmaz, Ünal Karaman, Serhat Gökmen ve İsmail Balaban'ı yenerek finale yükseldi. Final mücadelesi kıran kırana oldu ve adeta nefesleri kesti. Birçok kez birbiriyle karşılaşan Ali Gürbüz ile Orhan Okulu çok temkinli güreşti. Müsabaka yaklaşık 70 dakika sürdü. Puanlamanın da normal süresinde sonuç alınamayınca altın puana geçildi. Gürbüz, Okulu'ya göğüs çaprazı denedi ve Okulu'nun beline girdi. Okulu kurtulmaya çalışırken Gürbüz de çangal vurdu. O esnada her iki pehlivan yere düştü, Okulu'dan önce toparlanan Gürbüz hemen atağa geçerek künde pozisyonundan zorlu mücadeleyle bir puan almayı başardı ve 30. Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

BENİM İÇİN GURUR

Madalya töreni sonrasında SABAH Akdeniz'e açıklama yapan Ali Gürbüz, "Korkuteli benim memleketim ve Korkuteli yağlı güreşe aşık bir memleket. Burada başpehlivan olmam benim için ayrı bir onur ve gurur. Benim kahramanım rahmetli babam Recep Gürbüz. İdolüm yine Korkutelili Rahmetli Cengiz Elbeye. Onları da rahmetle anıyorum. Gecenin bu saatine kadar bizlerin güreşlerini izleyen kıymetli halkımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki bu yıl hiç olmadığı kadar iddialı çalışarak Kırkpınar'a gitmiştim, altın kemere çok istekliydim ama nasip olmadı. Amacım Kırkpınar altın kemerini memleketim Korkuteli'ne getirmek" dedi.

HER YIL EL DEĞİŞTİRDİ

2015 yılında Orhan Okulu'nun 2016 yılında Ali Gürbüz'ün 2017 yılında tekrar Orhan Okulu'nun başpehlivan olduğu yağlı güreşlerde bu yıl kısmet Ali Gürbüzün oldu. Güreşlerde üç yıldır ağalık yapan altın kemerli güreş ağası Hamdi Sarıca açık artırmada 407 bin lira vererek Korkuteli Güreşleri'nin 2019 yılı ağası oldu.

3 AYLIK ÇALIŞMA

KORKUTELI Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, "Üç aydır gece gündüz Korkuteli Güreşleri'nin en güzel şekilde yapılması için çalışıyoruz. Başta Belediye Başkan Yardımcım Mehmet Manavoğlu ile Ahmet Memioğlu olmak üzere tüm belediye çalışanlarımız, ekip arkadaşlarımız ve Korkuteli halkımıza teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

KARA İVRİNDİ'DE ZİRVEDE

29 Ağustos 2018 Çarşamba günü Balıkesir'in İvrindi Belediyesi'nce düzenlenen 15. Desti ve Kızılcık Festivali Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara oldu. Hüseyin İyican ikinci olurken Abdullah Güngör ile Ali Rıza Kaya da üçüncü olarak kürsüye çıktı.

İPSALA'DA BALABAN GÜLDÜ

31 Ağustos 2018 Cuma günü Edirne'nin İpsala Belediyesi'nce düzenlenen Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu. Recep Kara ikinci, Hasan Zeybek ile Orhan Okulu 3. oldu.

BURDUR'DA ALTIN BAŞPEHLİVAN

1 Eylül 2018 Cumartesi günü Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen yağlı güreşlerin başpehlivanı başpehlivanlık boyuna bu yıl yükselen Furkan Durmuş altın oldu. Kürşat Şevki Korkmaz ikinci olurken üçüncülük kürsüsü Ekrem Yavuz ile İsmail Koç'un oldu.

ÇATALCA GÜMÜŞALAN'IN OLDU

30 Ağustos 2018 Perşembe günü Çatalca Belediyesi'nin düzenlediği 19. Erguvan Festivali'nde başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan oldu. Orhan Okulu ikinci, Ünal Kahraman ile Şaban Yılmaz da üçüncü oldu.

SEZONUN KALAN GÜREŞLERİNİN TARİHLERİ

7-9 Eylül 2018 Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri.

16 Eylül 2018 Serik Belediyesi Yağlı Güreşleri.

30 Eylül 2018 Döşemealtı Belediyesi Yağlı Güreşleri.

7 Ekim 2018 Aksu Belediyesi Yağlı Güreşleri.

14 Ekim 2018 Muratpaşa Belediyesi Yağlı Güreşleri.