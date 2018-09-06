At ürktü kaza oldu

Antalya
'DA faytonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu faytondaki bir kadın turist yaralandı. KORNA SESİNDEN KORKTU
Olay, saat 21.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat Kulesi önündeki bekleme noktasından faytona bir kadın turist alan faytoncu Besim Eliballı, kent turu için yola çıktı. Hüsnü Karakaş Caddesi üzerine gelen faytondaki bağlı at bir otomobilin klakson çalması üzerine ürkerek şaha kalktı. Dizginlerini koparan at ışıkta bekleyen Adem Mutlu idaresindeki 15 EN 222 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilde arka bölümünde maddi hasar meydana gelirken, at her iki ayağından, faytondaki yolcu turist kadında ise hafif yaralandı.