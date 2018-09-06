Burdur’da minik yürekler ata bindi

TÜRKİYE
Jokey Kulübü ve Burdur
Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikle minik çocuklar atlarla buluştu. Minikler Jokey Kulübü üyeleri tarafından hazırlanan minik çocuklar güvenlik içinde atlar üzerinde özel alanda tur atarak hayatlarında ilk kez ata binmiş oldu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Encengiz, "Hayvan sevgisini minik çocuklara aşılamak amacıyla çocukların ilk kez atlarla buluşmalarını sağladık" dedi. Çocuklarını atlara bindirmeye gelen aileler ise etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.