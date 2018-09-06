Çin’e festival ihraç ettik

Muğla
'nın Fethiye ilçesi Babadağ'da yapılan Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları'nı izleyen Çin heyeti, bu oyunların Çin'de de yapılmasını isteyince Fethiye Ölüdeniz'de bu oyunları yıllardır yapan organizatör Kadri Tuğlu, 15 sporcu ile Çin'e giderek 1 haftalık Uluslararası Çin Hava Oyunları etkinliği gerçekleştirdi. Çin'e adeta organizasyon ihraç ederek hem Türkiye'nin tanıtımı hem de yamaç paraşütünün tanıtımı yapıldı. 25 ÜLKE 120 SPORCU
Tuğlu, "Aynı konsepti birebir Çin'e taşıdık. 24-31 Ağustos tarihlerinde Çin'in üç farklı bölgesinde eşzamanlı olarak 25 ülke ve 120 sporcudan oluşan çok önemli bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi. Tuğlu organizasyonu Çin hükümeti ile birlikte yaptıklarını da belirterek, "15 sporcu arkadaşımızı da götürdük. Orada bayrağımızı, ülkemizi, adetlerimizi tanıttık. Dostluklar pekiştirdik" ifadelerini kullandı.