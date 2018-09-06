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Çini ve ebru atölyesi huzurevine taşındı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Çini ve ebru atölyesi huzurevine taşındı
'NIN Fethiye ilçesinde 'mutlu insanların şehrinde sanat her an her yerde' sloganıyla uzurevi sakinlerine çini ve ebru sanatı ile terapide bulunuldu. Fethiye Huzurevi'nde konaklayan 88 yaşlıya motivasyon amaçlı etkinlikte, resim, çini ve ebru sanatı öğretildi.

TÜRKÜLÜ EĞLENCE
Boyadıkları çini ve yaptıkları ebru sanatı sonucunu çevresine gülücükler dağıtarak gösteren yaşlı vatandaşlar ayrıca fasıl akustik ekibinin birbirinden güzel şarkılarını dinleyip alkış tuttu ve eğlenceli bir gün geçirdi.
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Çini ve ebru atölyesi huzurevine taşındı
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