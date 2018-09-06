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Demre’ye kardeş şehirden ziyaret

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Demre’ye kardeş şehirden ziyaret
Antalya'NIN Demre ilçesinin Rusya'daki kardeş şehri Kronstadt'tan gelen heyet Demre'yi gezdi. İki günlük ziyaret için gelen Kronstadt Kaymakamı Oleg Dovganyuk başkanlığındaki heyeti Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu ve meclisi üyeleri belediye önünde çiçeklerle karşıladı. Suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un anıtını ve adı verilen caddeyi ziyaret eden Rus konuklar, daha sonra Aziz Nikolas Anıt Müzesi, Myra ve Andriake Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi'ni gezdi.
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Demre’ye kardeş şehirden ziyaret
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