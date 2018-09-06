Dokuma’da festival zamanı

Antalya Kepez Belediyesi
, halkın kullanımına kazandırdığı Dokuma- Park'ta, 'Antika ve Nostalji Festivali
' düzenliyor. Festival, her ayın 2'nci ve 4'üncü pazar günleri geçmişe dair izler arayanları DokumaPark'ta ağırlayacak. Antika severleri ve nostaljik otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek olan festivalin açılışı 9 Eylül pazar günü saat 09.30'da yapılacak. Kepez Belediyesi'nin DokumaPark'ta oluşturduğu 'Sanat Sokağı'nda antika eserler görücüye çıkacak. Nostaljik otomobil, klasik otomobil ve motosiklet kulüplerinin de katılacağı festivalde, gün boyu sürpriz etkinlikler düzenlenecek. 300'e yakın otomobil ve motosiklet tutkununu bir araya getirecek olan festival, antika eşyalar ile de ziyaretçileri zaman tünelinde yolculuğa davet edecek. Gün boyu sürecek etkinliklerde 'açık arttırma' ve 'müzayede' de yapılacak.