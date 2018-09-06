Envar zirveyi kaptı

Antalya
'DA Özel Envar Okulları Anadolu-Fen Lisesi, YKS'de zirve yaptı. Envar Koleji, başta Akdeniz Üniversitesi
olmak üzere, İzmir 9 Eylül Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi
, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi gibi parlak Üniversitelere öğrenci yerleştirme başarısını gösterdi. Bu yıl da tıp, hukuk, mühendislik, diş hekimliği, eczacılık fakülteleri ile fen bilimleri fizik gibi önemli branşlara öğrenci gönderen Envar Koleji, öğrencileri ile birlikte sürdürdüğü Antalya eğitim dünyasındaki 20 yıllık başarı geleneğini değiştirmedi. YKS sınavını kazanan bir grup öğrenci, Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca'yı son kez ziyaret ederek, teşekkür etti. Mehmet Ali Sarıca, "Göstereceğimiz başarılarla 'Türk Milli Eğitimi'nin Kardelen Tepesi' olmaya devam edeceğiz" dedi.