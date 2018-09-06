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Feray için iz sürülüyor

’daki evlerinde ölü bulunan 19 yaşındaki Feray Söner’in, ölümündeki sır çözülüyor. Polis ifadelerden yola çıkarak telefon kayıtlarını inceliyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Feray için iz sürülüyor
KAYSERI'DE AMATEM'e tedavi olmak için başvurduktan 3 gün sonra Antalya'daki evlerinde ölü bulunan 19 yaşındaki Feray Söner'nin, ölümündeki sır perdesini polis yavaş yavaş aralıyor.

ARKADAŞI İFADE VERDİ
Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen ve kolunda tedavi için 'çip' takılı olduğu ortaya çıkan Feray'ın sır ölümün ardından polisinin açtığı soruşturmada ilerleme kaydedildi. Feray'ın ölümünden önce birlikte görüldüğü erkek arkadaşı A.H. de şok ölümle ilgili polise ifade verdi. H.A, olay günü Feray Söner ile birlikte eczaneye giderek enjektör alarak eve geldiklerini belireterek, "Feray kendi odasına girdi. Sonrasını bilmiyorum" dedi. İfade üzerine evde arama yapan polis, enjektörü bulunamadı. Narkotik timleri, Feray Söner'in cep telefonu görüşmelerini mercek altına aldı ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
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Feray için iz sürülüyor
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