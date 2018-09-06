İlk adım TMSF’den

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM'ler ile gayrimenkulde dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini açıklaması üzerine ilk kur sabitleme kararı Antalya
'da MarkAntalya
AVM'den geldi.Antalya'nın en büyük AVM'lerinden biri olan MarkAntalya'da, Vali Münir Karaloğlu
'nun öncü olmasıyla dolar kurunun sabitlendiğini açıkladı. DOLAR KURU 4.10 TL
Ulusal marka zincirli 11 AVM'nin bulunduğu şehirde, Antalya Valisi Karaloğlu'nun girişimiyle TMSF
yönetimindeki MarkAntalya'da dolar üzerinden kira ödeyen işletmeciler için döviz kuru sabitlendi. TMSF yönetimi tarafından alınan karar gereği kiracı işletmecilerin kira ücretlerindeki dolar kuru 4.10 TL olarak belirlendi. KANUNLAŞMASI GEREK
ATSO Başkanı Davut Çetin, AVM'ler ve iş yeri sahiplerinin kira sözleşmelerini sabit kur üzerinden TL'ye çevirmesi gerektiğini söyledi. 14 Ağustos'ta dövizle yapılmış kira sözleşmelerinde kurun sabitlenmesini istediklerini belirten Çetin, "Girdi maliyetlerinde artışa dönük önlemler talep ettik. 4.00- 4.20 üzerinden sabitlenme önerdik. Sayın Vali'miz bu konuda bir AVM'de öncü oldu. Bir an önce bunun kanunlaşması ve Türkiye'den kira sözleşmelerinin TL üzerinden yapılması gerekiyor" dedi. Çetin, MarkAntalya'nın sabit kur uygulamasını diğer bazı AVM'lerin de uygulamaya yönelik çalışmalar yaptığını kaydetti. KİRACILAR SEVİNDİ
KARAR, AVM'deki kiracıları da sevindirdi. Kiracılak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve MarkAntalya yönetimine teşekkür etti. Antalya'nın en büyük AVM'lerinden olan MarkAntalya, 51 bin metrekare kiralanabilir alan, 28 bağımsız bölüm ve 155'in üzerinde mağazadan oluşuyor. Aylık kira geliri 2.5 milyon dolar olan AVM'de sinema, spor salonu, modern çocuk eğlence merkezi, 3 bin araç kapasiteli otopark, geniş teras ve restoran yer alıyor.