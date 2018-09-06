Karakulak artık avcılığı unuttu

Antalya
'NIN Akseki ilçesinde 2015 yılı başında bir aracın çarpması sonrası yaralı bulunan karakulak, sağlığına kavuştu. Yasa gereği bulunduğu bölgeye salınması gereken hayvan, avlanmak yerine hazır yemle beslenmeyi tercih etmesi nedeniyle Antalya
Hayvanat Bahçesi'nde yaşamına devam ediyor. Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bulunduğunda bacağı kırık olan ve kafası ile gözünde yaralar olan karakulağın tedavi ile hayata döndü. Kırık olan sağ arka bacağına plaka yerleştirilen karakulak sağlığına kavuştu. Ancak avlanamadığı ve vahşi yaşama adapte olamayacağı için doğaya salınmayacağını öğrenildi.