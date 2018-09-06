Kemer’i karıştıran Sudanlı tutuklandı

Antalya
'NIN Kemer ilçesinde 3 gün önce saldırdığı 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan ve adli kontrolle serbest bırakılan Sudanlı Doninic Ngor (23), 5 kadının cinsel taciz nedeniyle suç duyurusunda bulunması üzerine yeniden gözaltına alındı. ÜNİVERSİTEDE YAKALANDI
Suç duyurusu nedeniyle takibe alınan Dominic Ngor, Akdeniz Üniversitesi kampüsünde yakalandı. Yaz dönemi Kemer'de çalışan ve burada ikamet ettiği belirtilen Ngor, 'taciz', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı maht-kemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.