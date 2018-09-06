Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Oda başkanlarından dövize karşı güç birliği

Oda başkanlarından dövize karşı güç birliği

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Oda başkanlarından dövize karşı güç birliği
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde, esnaf odaları dövize karşı güç birliği yapma kararı aldı. Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan ev sahipliğinde bir araya gelen Pazarcılar, Bakkallar, Şoförler, Servisçiler, Ziraat, Muhasebeciler odaları ile Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi başkanları ortak açıklama yaptı. Başkanlar, "Turizm bölgeleri başta olmak üzere döviz üzerinden kira sözleşmesi yapanlar, anlaşmalarını TL'ye çevirsin. Hiç kimse günübirlik fırsatçılık peşinde koşmasın" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oda başkanlarından dövize karşı güç birliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN