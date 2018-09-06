Oda başkanlarından dövize karşı güç birliği

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde, esnaf odaları dövize karşı güç birliği yapma kararı aldı. Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan ev sahipliğinde bir araya gelen Pazarcılar, Bakkallar, Şoförler, Servisçiler, Ziraat, Muhasebeciler odaları ile Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi başkanları ortak açıklama yaptı. Başkanlar, "Turizm bölgeleri başta olmak üzere döviz üzerinden kira sözleşmesi yapanlar, anlaşmalarını TL'ye çevirsin. Hiç kimse günübirlik fırsatçılık peşinde koşmasın" dedi.