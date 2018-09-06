Sedanur gözünü açtı

Antalya
'da ablasının evine İngilizce kitaplarını almaya giderken kamyonetin altında kalan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Fakültesi Kontrol Otomosyon Bölümü mezunu genç kız, 41 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyor. HALA YOĞUN BAKIMDA
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Fakültesi Kontrol Otomosyon Bölümü mezunu Sedanur Şen (22), 15 Temmuz'da memleketi Antalya
'ya geldi. THY'ye iş başvurusunda bulunan Sedanur, bir taraftan da otomasyonla ilgili bir proje çalışması üzerinde çalışıyordu. Şen, babasının desteğiyle Konyaaltı'nda bir İngilizce kursuna kayıt yaptırdı. Geçtiğimiz 26 Temmuz günü Şen, Ahatlı Mahallesi Ulusoy Caddesi üzerinden İngilizce kitaplarını almak üzere ablasının evine geçerken, ekmek kamyonetinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sedanur, Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan
ve 15 gün ölüm kalım savaşı verdi. 41 gündür yoğun bakımda bulunan genç mühendisin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM
Memur emeklisi baba Kadir Şen ise bir gün olsun hastane bahçesinden ayrılmadı. 41 gündür hastane bahçesinde kızından güzel bir haber bekleyen acılı baba, idealleri olan kızının şu an yaşam savaşı verdiğini söyledi. Kaza yerinde yanlış fren izi ölçümlerinin yapıldığını ileri sürerek, acılı baba, "Antalya Emniyet Müdürlüğüne fotoğrafla dilekçemi verdim, 4 gün öncede CİMER'e şikayette bulundum. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi. Genç kızın hastanede olması nedeniyle 1 ay önce otomasyon mühendisi olarak 3. Havalimanı'nda başlayacağı işini kaybettiği ortaya çıktı