Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Tur faciasında şoför tutuklandı

Tur faciasında şoför tutuklandı

Alanya’da Iraklı bir çocuğun ölmüyle sonuçlanan kaçak cip safarisindeki sürücü, tedavisi devam ederken tutuklandı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Tur faciasında şoför tutuklandı
Antalya'NIN Alanya ilçesinde Iraklı bir çocuğun ölmesi, Iraklı 5 turistin de yaralandığı kaçak tur faciasında cip şoförü tutuklandı.

DİM ÇAYI'NDA TAKLA ATI
Alanya'da Dimçayı'na safariye giden Muzaffer Becerik yönetimindeki 07 HCH 82 plakalı safari cipi Üzümlü Mahallesi Altı mevkiinde takla atmış kazada, şoför Muzaffer Becerik (57) ile Irak uyruklu Haoraz Fouad Hamasadeq (22), Iman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29) , Ali Omar Ali Hussein Alsaadı ( 34) ve Ali Omar Ali Alsaadı (9) yaralanmıştı. Ali Omar Ali Alsaadı, hastanede yaşamını yitirmişti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Cip sürücüsü Muzaffer Becerik'in Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlandı. Kaçak cip turu yaptığı TÜRSAB tarafından tespit edilen Becerik, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tur faciasında şoför tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN