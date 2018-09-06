Tur faciasında şoför tutuklandı

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde Iraklı bir çocuğun ölmesi, Iraklı 5 turistin de yaralandığı kaçak tur faciasında cip şoförü tutuklandı. DİM ÇAYI'NDA TAKLA ATI
Alanya'da Dimçayı'na safariye giden Muzaffer Becerik yönetimindeki 07 HCH 82 plakalı safari cipi Üzümlü Mahallesi Altı mevkiinde takla atmış kazada, şoför Muzaffer Becerik (57) ile Irak uyruklu Haoraz Fouad Hamasadeq (22), Iman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29) , Ali Omar Ali Hussein Alsaadı ( 34) ve Ali Omar Ali Alsaadı (9) yaralanmıştı. Ali Omar Ali Alsaadı, hastanede yaşamını yitirmişti. SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Cip sürücüsü Muzaffer Becerik'in Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlandı. Kaçak cip turu yaptığı TÜRSAB tarafından tespit edilen Becerik, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan tutuklandı.