Astsubayı vuran 4 kişi yakalandı

Antalya
'DA alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay İ.G.'yi bacaklarından vurdukları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Polisi alarma geçiren olay, 25 Haziran günü saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emekli astsubay İ.G., sol ve sağ bacak diz altından tabancayla vuruldu. Kan içinde kalan İ.G.'nin yanına çiçek ile 'geçmiş olsun' notu bırakan şüpheliler kaçtı. Emniyet ekipleri kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği şüphelileri İstanbul'da yakaladı. K.A. ile R.C. tutuklanırken, A.Y. ve B.F. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.