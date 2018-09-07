Burdur yatırıma doyacak

AK Parti Burdur
İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ile Burdur'da yapımı devam eden devlet yatırımlarını inceledi. Başkan Mengi, "Hükümetimiz Burdur'a ne yapıyorsa yakından takipçisiyiz. Daha önce yapımına başlanmış olan spor salonumuz ihaleyi alan firmanın sıkıntılarından dolayı aksaklığa uğramıştı. 2'nci ikmal ihalesi 11 Haziran'da yapıldı. İnşaat firması çalışmalarına başladı" dedi. OKUL İNŞAATI
Eski Anadolu Öğretmen Lisesi'nin de bulunduğu alana 24 derslik okul ve 300 yataklı pansiyon inşaatına da başladığını hatırlatan Mengi, "Okulumuzun içerisine Türk Kızılayı'nın 81 ilde başlattığı 4 derslikli anaokulu inşaatına da başlandı" açıklamasında bulundu. Volkan Mengi, AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Akdeniz Bölgesinden sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel ile de Antalya
'da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.