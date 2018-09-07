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Kafa kafaya çarpıştılar

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Kafa kafaya çarpıştılar
Antalya'nın Akseki ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat'tan Akseki yönüne gelmekte olan Necati Öztekin (69) idaresindeki 42 AAY 998 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Ali Türkmen (26) idaresindeki 42 FMB 13 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de yara almadan kurtulurken, Münadiye Dindar (77), (77), Semanur Soydemir (26), Eslem Türkmen (4) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Kazada aracın ön koltuğunda bulunan Mustafa Dindar otomobilde sıkışması nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kafa kafaya çarpıştılar
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