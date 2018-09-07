AKDENİZ
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi aynı zamanda AKUT Antalya
Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül ve oğlu Yağız Sevgül'ün 2017 yılı yaz sezonunda çekilen kamp fotoğrafı festival afişi oldu. BİSİKLET FESTİVALİ
Kadınlar Çiçek Açıyor Plotformu tarafından Köprülü Kanyon'da 7-9 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Antalya
Turizm ve Bisiklet Festivali'nin tanıtım afişinde,fotoğraflarının kullanılmasını değerlendiren Sevgül, "Fotoğrafımızın festival afişi olması bizi mutlu etti" dedi.