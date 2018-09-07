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Kamp fotoğrafı festival afişi oldu

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Kamp fotoğrafı festival afişi oldu
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi aynı zamanda AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül ve oğlu Yağız Sevgül'ün 2017 yılı yaz sezonunda çekilen kamp fotoğrafı festival afişi oldu.

BİSİKLET FESTİVALİ
Kadınlar Çiçek Açıyor Plotformu tarafından Köprülü Kanyon'da 7-9 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Turizm ve Bisiklet Festivali'nin tanıtım afişinde,fotoğraflarının kullanılmasını değerlendiren Sevgül, "Fotoğrafımızın festival afişi olması bizi mutlu etti" dedi.
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Kamp fotoğrafı festival afişi oldu
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