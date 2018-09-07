Kıyafetimiz tam not alıyor

Antalya
Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri tarafından tasarlanıp dikilen el emeği göz nuru elbiseler, düzenlenen etkinliklerde mankenler aracılığıyla tanıtılıyor. Yerel yönetimler başta olmak üzere farklı festival ve etkinliklerde tanıtılan elbiseler, biçim ve karakterleri bozulmadan dikiliyor. Aslına sadık kalarak çağın kumaş ve teknik imkanlarının uygulandığı elbiseler gerek renkleri, gerek üzerindeki takıları ile izleyenleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. BURAM BURAM TARİH
Enstitünün koleksiyonunda Osmanlı döneminden modernize Yörük giysilerine kadar 8 farklı ana başlık bulunuyor. 'Osmanlının görkemli giysi koleksiyonu', 'Geleneksel Türk giysileri koleksiyonu, 'Osmanlı'dan modernize giysi koleksiyonu' ile 'Modernize otantik giysi', 'Çintemani', 'Abiye' ve EXPO 2016 için hazırlanan 'Endemik çiçek giysi' koleksiyonları dikkat çekiyor.