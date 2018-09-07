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Manavgatlıların hedefi üniversite

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Manavgatlıların hedefi üniversite
MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası () tarafından yaptırılan MATSO Turizm Fakültesi'nin ardından açılan Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bu yıl ilk öğrencilerini aldı. 2 fakülte de MATSO tarafından yaptırılan binada faaliyet gösterirken yaklaşık 800 öğrenci öğrenim görecek.

25 BİN ÖĞRENCİ
MATSO Yönetim Kurulu Başkanı , Manavgat'a 3'üncü fakültenin açılması için çaba gösterdiklerini söyledi. Boztaş, "Üniversite kurulması ile 10 yılda 25 bin öğrenci getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
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Manavgatlıların hedefi üniversite
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