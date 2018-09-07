Manavgatlıların hedefi üniversite

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO
) tarafından yaptırılan Akdeniz Üniversitesi
MATSO Turizm Fakültesi'nin ardından açılan Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bu yıl ilk öğrencilerini aldı. 2 fakülte de MATSO tarafından yaptırılan binada faaliyet gösterirken yaklaşık 800 öğrenci öğrenim görecek. 25 BİN ÖĞRENCİ
MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş
, Manavgat'a 3'üncü fakültenin açılması için çaba gösterdiklerini söyledi. Boztaş, "Üniversite kurulması ile 10 yılda 25 bin öğrenci getirmeyi hedefliyoruz" dedi.