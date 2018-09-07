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Polis turistlere harita dağıttı

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Polis turistlere harita dağıttı
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, ilçeyi rahatça gezmeleri için tatile gelen turistlere Alanya haritası dağıttı. İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan 40 bin Alanya haritası, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dağıtıldı. Alanya Kalesi'nde harita dağıtan ekipler, ören yerlerini gezen turistlerden olumlu tepkiler aldı.

UYARICI BİLGİLER DE VAR
Uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceğini aktaran polis, hazırlanan haritalarda turistlerin başlarına gelebilecek olumsuz olaylara karşı uyarıcı bilgilerin de yer aldığını belirtti. Emniyet görevlilieri, bölge halkının ve turistlerin güvenliği için bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.
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Polis turistlere harita dağıttı
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