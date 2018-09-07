Son çare ilik nakli

Muğla
'nın Fethiye ilçesinde, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan 'ağır kombine immün yetmezliği' teşhisi konulan 1 yaşındaki Halit Güldür'ün ailesi, uygun ilik bekliyor. Halit bebek doğduğu zaman teşhisi konulan hastalığın tedavisi için kök hücre nakli olması gerektiği bildirilince, ailesinden doku örnekleri alındı. Halit'in kök hücresinin annesi Hatice Güldür ile yarım uyumlu olduğu belirlendi. Anneden yapılan nakli ise başarısız oldu. KORKARAK YAŞIYORUZ
Baba Güldür, "Ne olacağını bilmeden yaşıyoruz. 'Çocuk ölecek mi?' diye her gün korkarak yaşıyoruz. Eşimden yapılan nakil tutmadı. Yurt dışından iki ilik vardı ancak onlar da olumsuz çıktı" dedi. Oğlunun bağışıklık sistemi çok zayıf olduğu için sürekli ilaç aldıklarını, ifade eden Halil Güldür, "Vatandaşlardan Kızılay'a gidip kök hücre bağışı yapmalarını bekliyorum. İlik nakli
olmazsa oğlumun yaşaması çok zor" dedi.