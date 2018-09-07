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Türel mevlit okuttu

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Türel mevlit okuttu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , babası Suphi Neşet Türel'in vefatının 8'inci yılı sebebiyle, Muratpaşa Camiinde ikindi namazı sonrası mevlit okuttu. Doç. Dr. Fatih Çollak ve hafız ekibinin katılımıyla Kur'an Tilaveti gerçekleştirildi. Mevlit ve Kur'an tilavetine rahmetli Suphi Türel'in yakın arkadaşları, Menderes Türel'in çok sayıda arkadaşı ve bürokratlar katıldı. Dualar ve Kur'an tilaveti sonrasında Türel yaptığı konuşmada babasının da dedesi için her yıl Paşa Camisi'nde o zamanın ünlü hafızlarını getirerek mevlit okuttuğunu anlattı.
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Türel mevlit okuttu
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