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Yıldızlara ödül

Golf Federasyonu düzenlediği 2018 Yerel Yıldızlar Şampiyonası ile geleceğin yıldız adaylarını keşfediyor

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Yıldızlara ödül
TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından geleceğin yıldız golfçülerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Şampiyonası 2. ayak müsabakaları sona erdi.

160 SPORCU KATILDI
Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'ndeki müsabakalarda Antalya'nın yanı sıra , ve Samsun'daki golf kulüplerinden sporcularla ferdi lisanslı yıldızlar yarıştı. Turnuvaya 48'i erkek 84 sporcu, miniklerde ise 44'ü erkek 76 sporcu katıldı. Sporculara ödülleri TGF Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu ve İdari Direktörü Özgür Hacıbektaşoğlu verdi.
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Yıldızlara ödül
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