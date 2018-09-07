Yörük kültürü Elmal’da yasatlyor

Antalya
'da Elmalı Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenledigi Yörük Göçü
etkinligi renkli görüntülere sahne oldu. Adeta sölene dönüsen temsili Yörük Göçü'ne Elmalı Batı Toros Yörük Türkmen Dernegi ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük Türkmen Dernekleri ve vatandaslar yogun katılım gösterdi. Büyük cosku yasandı. DESTEGE DEVAM
Deve kervanından kepenekli çobanlara Yörük kültürünün yasatıldıgı temsili göçe Elmalılılar büyük ilgi gösterdi. Güzergah üzerinde saatler öncesinden yerini alan vatandaslar, göçe alkıslarla destek verdi. Elmalı Belediye Baskanı Ümit Öztekin, Yörük kültürünün gelecek nesillere tasınması gereken önemli miras oldugunu ATA MIRASI
Sahilin sıcagından Elmalı'nın serinliginde rahat bir nefes alan ve ata mirasına sahip çıkan Yörüklere seslenen Öztekin, bu kültürün yasatılabilmesi için gerekli olan tüm destegi verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti. Baskan Öztekin, Yörük göçü geleneginin yasatılmasına vesile olan Yörük dernekleri baskanlarına tesekkür etti.