Antalya
'nın Kumluca ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Ömer Dağ
(28) yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi Palmiye Sokak'ta meydana geldi. Ömer Dağ yönetimindeki 48 GM 055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp park halindeki 07 ABY 754 plakalı otomobile çarptı. Savrularak bariyerleri aşan otomobil, Gavur Deresi'ne uçtu. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Ömer Dağ'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Aracın altından çıkarılan Ömer Dağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Dağ'ın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kondu. Olay yerine gelen yakınları, 2 ay önce evlenen Ömer Dağ'ın baba olacağını daha yeni öğrendiğini belirterek bu zamansız ölüm için gözyaşı döktü.