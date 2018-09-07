Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Zamansız ölüm

Zamansız ölüm

’nın Kumluca ilçesinde baba olacağı müjdesini yeni alan geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Zamansız ölüm
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü (28) yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi Palmiye Sokak'ta meydana geldi. Ömer Dağ yönetimindeki 48 GM 055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp park halindeki 07 ABY 754 plakalı otomobile çarptı. Savrularak bariyerleri aşan otomobil, Gavur Deresi'ne uçtu. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Ömer Dağ'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Aracın altından çıkarılan Ömer Dağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Dağ'ın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kondu. Olay yerine gelen yakınları, 2 ay önce evlenen Ömer Dağ'ın baba olacağını daha yeni öğrendiğini belirterek bu zamansız ölüm için gözyaşı döktü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zamansız ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN