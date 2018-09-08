Alanya’da kaçak tur denetimi

Antalya
'NIN
Alanya ilçesinde Iraklı bir otelcinin sattığı kaçak safari turu faciasında Iraklı bir çocuğun ölümü ve 5 kişinin yaralanmasının ardından 'kaçak tur' denetimleri arttırıldı. Uzun yıllardır Alanya'da yaşayan Danimarkalı Kristian B., Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB
) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başdenetmeni Şevket Mutlu ile İlçe Turizm Danışma Ofisi personelleri ve polis ekiplerinin ortaklaşa operasyonuyla suçüstü yakalandı. Kaçak tur satan bir Gürcistanlı da denetime takıldı. NE ARARSAN VAR
Otellerden ve bölgeden topladığı yabancı turistlere kaçak olarak tekne turu, cip safari, Kapadokya gibi pek çok tur sattığı ve düzenlediği belirlenen Kristian B'nin, usulsüz olarak tur operatörlerinin de isimlerini kullandığı tespit edildi. Operasyona isimleri bilgileri dışında kullanılan tur operatörleri de katıldı. Kaçak tur satışlarında TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın şirketi DETUR
'un isminin kullanıldığı da ortaya çıktı. DETUR Alanya Temsilcisi Terhi Alanya, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.