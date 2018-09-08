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Destek istediler

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Destek istediler
Antalya Eğitim ve 'nde 7 Eylül Dünya Duchene muscular distrofi (DMD) farkındalık gününde etkinlik düzenlendi.

GÖKYÜZÜNE BALON
DMD hastaları ve aileleri, dernek üyeleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Yalçın Yüksel, AK Parti Milletvekili Mustafa Köse ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, katılımcılar birbirlerine destek oldu ve gökyüzüne balon bıraktı. Dernek Temsilci Yardımcısı Dilek Günel, son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar ile tedavi umutlarının arttığını ifade etti. Günel, "Ülkemizde 5 bin çocuk bu hastalıkla mücadele ediyor. Aileler olarak toplumsal duyarlılık bekliyoruz ve teşhis tedavi merkezlerinin kurulmasını istiyoruz" dedi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Aylin Yaman ise kas hastalıklarının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Yaman, "Antalya'da 800 kayıtlı kas hastası var. Bunların 98'i DMD ile mücadele ediyor" diye konuştu.
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